"인형 아니냐" vs "올해 빛낸 캐릭터" 타종 행사 '펭수' 참석, 어떻게 생각하십니까

20대 C 씨는 "올해를 빛낸 캐릭터인데 당연히 참여할 수 있는 것 아니냐"라며 "펭수가 무엇을 하든 화제가 된다. 인기가 많아 시민들 투표로 뽑힌 것인데 문제 될 것 없다고 본다"라고 목소리를 높였다.

EBS 인기 캐릭터 '펭수' 타종 행사 참석 논란 누리꾼들 "인형에 불과" vs "올해 빛낸 캐릭터" 갑론을박 전문가 "사회 양극화로 인한 피로감 때문"