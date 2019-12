[해답없는 車노사관계]BMW 獨라이프치히 공장서 배우다

작업 시간에는 일에만 집중할 수 있는 환경 덕분에 공장 내부에서 스마트폰을 사용하는 직원은 단 한 명도 보지 못했다. 프레드리히 총괄은 공장 근무 중 스마트폰을 쓸 수 있느냐는 질문에 "당연히 안 되죠(Of course not)"라며 "공장 내 전자기기 반입이 금지돼 있어 근무 시간에는 스마트폰 등 전자기기의 사용은 불가하다"고 답했다. 이처럼 노사가 서로 배려하고 노조 집단이 아닌 노동 자체를 존중하는 근무 문화는 노동 유연성을 획기적으로 높인 비결이 확실해 보였다.

노사 협상 한국선 연례 행사, 독일선 2~3년에 한번 친환경 표방 라이프치히 공장, 풍력발전 4기 돌려 전기차 생산 근로자 중심 공정으로 작업 효율 UP 근로시간계좌제 연간 300시간 유연 근무…생산 변동에 유기 대응 가능