머스크의 반전‥테슬라 주가 사상 최고

월스트리트저널(WSJ)은 "테슬라 주가가 420달러에 도달하며 머스크의 발언이 허풍이 아니었다는 신뢰를 심어줬다"는 전문가의 의견을 소개했다. 이날 머스크 CEO는 "주가가 많이 올랐다. 기쁘다(laugh out loud)"는 소감을 트윗에 올렸다.

