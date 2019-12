부진 턴 'IT·반도체' 증시 호령

모건스탠리는 업종별 가운데 IT와 금융업을 투자 비중을 늘릴 분야로 꼽았고, JP모건은 실적이 좋은 삼성전자나 카카오와 같은 IT 기술주를 중심으로 투자를 확대하라고 권고했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.