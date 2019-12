이세돌, AI 한돌과 마지막 대국서 아쉽게 불계패

이세돌은 21일 자신의 고향인 전라남도 신안군 증도 엘도라도 리조트에서 열린 NHN 바둑 AI 한돌과 '바디프랜드 브레인마사지배 이세돌 vs 한돌' 치수고치기 3번기 최종 3국에서 180수 만에 불계로 패했다. 불계패는 계가없이 스스로 패배를 인정하는 것을 뜻한다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.