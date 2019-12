1980년대 美뉴욕 저항예술을 만나다 '최동열과 East Village 친구들'

[아시아경제 박병희 기자] 서울 이태원 경리단길에 위치한 갤러리 인터아트채널이 다음달 29일까지 '노마딕 라이프 인 뉴욕(Nomadic Life in NY): 최동열과 이스트 빌리지(East Village) 친구들' 전시를 개최한다.

최동열 'Card players with Kanchenjunga', 2017, oil on canvas, 130x162cm