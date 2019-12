부동산 안정화 방안, '은행주' 투심 악화되나…'배당' 매력은 충분

김은갑 IBK투자증권 연구원은 주택시장 안정화 대책에서 은행 대출 증가율에 영향을 미칠 만한 항목을 정리했다. 이에 따르면 전금융권 투지기역·투기과열지구 내 가계 및 개인사업자 등 모든 차주에 대해 ▲시가 9억원 초과분 대출에 대해 LTV 20% 적용(9억원까지는 LTV 40% 적용) ▲초고가 아파트(시가 15억원 초과) 주택담보대출 금지 ▲DSR (총부채원리금상환비율) 강화: 시가 9억원 초과 시 차주단위 DSR 적용 기존에는 신규가계대출 평균을 40% 내로 관리해 개별대출이 40% 넘는 경우 발생 ▲주택임대업 사업자대출 RTI(Rent to Interest) 1.25배에서 1.5배 이상으로 강화 ▲전세대출을 이용한 갭투자 방지: 차주가 전세대출을 받은 후 시가 9억원 초과 주택을 매입하거나 2주택 이상 보유 시 전세대출 회수 등이다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.