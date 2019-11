롯데월드타워, 별이 쏟아지는 크리스마스 미디어 쇼

'LOVE IN ACTION STARRY NIGHT'라는 주제로 롯데월드타워몰 전체에 수만 개의 디지털 별빛이 내려앉은 겨울 분위기를 연출해 고객들이 크리스마스 연말을 즐기고 기부도 참여할 수 있도록 축제를 준비했다. 올해는 일반적인 나무 트리가 아닌 다양한 미디어 연출이 가능한 디지털 크리스마스트리를 설치했다. 14m 높이의 트리 상단에는 대형 스와로브스키 별을 장식하고 수 천개의 LED 빛이 아름다움을 더한다. 또 방문 고객들이 기부에 참여하면 아름다운 크리스마스트리 쇼를 관람할 수도 있다.

