트럼프 "알바그다디 1순위 후계자도 제거"

트럼프 대통령은 지난 27일 알바그다디의 사망 사실을 발표할 당시 후계자들을 파악하고 있으며 추적 중임을 시시했었다. 앞서 미 국무부는 이번 알바그다디가 사망한 작전 도중 후계자 중 한명으로 알려진 IS 대변인도 사망했다고 밝혔었다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.