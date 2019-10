[사고]10월30일 '아시아여성리더스포럼'…기조강연 이국종 교수

이번 포럼의 기조 강연은 '대한민국 닥터헬기, 외상센터의 선구자'로 통하는 이국종 아주대병원 권역외상센터장이 맡습니다. 이 센터장은 'Ladies in Action'을 주제로 치열한 의료 현장을 뛰고 있는 이들의 삶을 통해 위기 상황에 즉각적으로 대응할 수 있는 리더십 배양을 강조할 예정입니다.

