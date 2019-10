켐트로닉스, 52주 신고가…날개 단 실적

한경래 대신증권 연구원은 "고객사가 중저가 스마트폰에 대해 리지드 OLED를 탑재하면서 식각 물량이 증가하고 있다"며 "올 4분기에는 디스플레이 상단에 작은 구멍을 내는 HIAA(Hole in Active Area)를 중저가 모델에도 채택하면서 신규 식각 매출도 발생할 것"이라고 설명했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.