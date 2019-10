이주열 한은 총재 "기준금리 인하 여력 남았다"…내년 인하 가능성 ↑

한은 고위 관계자는 "2000년대 초반 IT 버블이 터지고 물가 하락기에 접어들었을 때 Fed는 금리 인하로 대응했지만, 유럽의 국제결제은행(BIS)은 인도와 중국의 시장 개방으로 값싼 노동력과 물품 공급이 당시 물가 하락을 주도했다고 반박했다"며 "결국 명확한 진단 없이 이뤄진 Fed의 기준금리 인하는 훗날 서브프라임 모기지 사태의 단초가 됐다"고 밝혔다.

