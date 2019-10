비에스엘, 스마트 보청기 '비욘드솔' 11월 출시

소리 전문 벤처기업 비에스엘은 17일 독일에서 열리는 EUHA(European Union of Hearing Aid Acousticians)에서 무선 이어폰 형태의 스마트 보청기 EM-V300을 공개한다고 밝혔다. EM-V300은 지난해 11월 출시된 모델 EM-C110에서 보청기 기술을 더 발전시키고, 완전 무선 이어폰 트렌드에 발맞춰 TWS 형태로 개발한 제품이다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.