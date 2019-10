트럼프 대통령, 난데없이 "터키 경제 파괴" 경고…왜?

트럼프 대통령은 이날 트위터 계정에 글을 올려 "내가 전에 강력히 얘기했던 데로, 터키가 만약 내 위대하고 타의 추종을 불허하는 지혜로 제한하기로 한 어떤 행동을 한다면 나는 터키의 경제를 완전히 파괴하고 말살할 것"이라며 "그들은(터키는) 유럽과 다른 나라들과 함께 붙잡힌 IS 전사와 가족들을 돌봐야 한다"고 경고했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.