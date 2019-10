경기특사경, 폐시멘트 오염수 하천 방류 84곳 '적발'

여주시 C 업체는 산 아래 도로변에 폐전선 등 사업장폐기물을 무단 투기한 사항이 적발돼 시로부터 조치 명령을 받았는데도 이를 이행하지 않아 고발 조처됐다.

