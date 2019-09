더존비즈온, 클라우드·빅데이터 스타트업 발굴·육성

중소벤처기업부는 지난 20일 더존홀딩스 컨소시엄을 민간투자주도형 기술창업 지원 프로그램인 'TIPS(Tech Incubator Program for Startup)'의 신규 운영사로 선정했다. 컨소시엄에는 더존비즈온 더존비즈온 012510 | 코스피 증권정보 현재가 65,300 전일대비 200 등락률 +0.31% 거래량 43,493 전일가 65,100 2019.09.26 15:30 장마감 close 과 키컴을 비롯해 강원도청, 강원창조경제혁신센터, 강원테크노파크, 강원대학교 산학협력단 등이 협력기관으로 참여했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.