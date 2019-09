휴젤, 글로벌 학술포럼 ‘H.E.L.F’ 개최…"글로벌 네트워크 강화"

이날 포럼에서는 현지 피부과 전문의를 비롯해 한국, 태국, 캐나다 등 국내외 미용, 성형 분야 저명인사가 연사로 참여, 최근 보툴리눔 톡신, 필러 시술 트렌드와 이를 활용한 다양한 치료법과 시술법을 소개했다. 이어 ‘아름다움’을 동안(baby-faced), 여성스러움(feminine), 매력(sexy) 3가지 요소로 구분, 미의 3요소(3 Elements of Beauty)에 따른 시술 사례 발표 시간도 가졌다.

브라질 상파울루에 앞서 방콕에서도 현지 의사들을 위한 학술 포럼이 열렸다. 휴젤은 지난달 16일 방콕 ‘시암 캠핀스키 호텔(Siam Kempinski Hotel)’에서 태국 현지 미용 시술 분야 의사 및 관계자 약 360여 명이 참석한 가운데 ‘2019 H.E.L.F in Bangkok’을 진행했다. 지난해에 이어 올해로 2회를 맞은 해당 포럼은 태국 내 최대 규모의 에스테틱(Aesthetic) 학술 포럼으로, 현지 의사 및 전 세계 미용, 성형 분야 권위자들의 정보 교류의 장으로 발돋움하고 있다.