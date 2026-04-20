피해지원금 57.8억 등 추경안 구의회 제출

전담조직, 시스템 등 준비 병행

서울 관악구가 고유가·고물가 피해 지원을 위해 총 60억원 규모의 추가경정예산안을 긴급 편성해 구의회에 제출했다.

이번 2026년 제1회 추경은 통상적인 추경안과 달리, 정부의 고유가 피해지원 정책에 맞춰 구민에게 지원금을 신속히 지급하기 위해 마련된 '원포인트 예산'이다. 중동 정세 불안으로 고유가·고물가 장기화 우려가 커지는 가운데 나온 조치다.

관악구청 전경. 관악구 제공. AD 원본보기 아이콘

구는 최근 에너지 가격 상승으로 생활비 부담이 급증한 취약계층과 구민들의 고통을 분담해 민생 경제 안정을 도모하고, 지역 경제 위축을 최소화한다는 방침이다.

구는 고유가 피해지원금 전체 규모의 약 12%에 해당하는 57억8000만원을 예산안에 우선 반영했다. 여기에 지원금 지급 과정의 혼선을 줄이고 대상자 누락을 막기 위한 보조 인력 운영과 지급 시스템 가동 비용 2억2000만원도 함께 편성했다.

구는 정부 지원금에 구비를 매칭하는 방식으로 에너지 가격 급등에 취약한 저소득층과 경영난을 겪는 소상공인 등 민생 현장에 직접 지원이 이뤄질 수 있는 토대를 마련한다는 구상이다.

고유가 피해지원금은 1차 4월 27일, 2차 5월 18일 두 차례에 걸쳐 지급된다. 구는 일정에 맞춰 지급이 이뤄질 수 있도록 관악구의회와 긴밀히 협력한다. 동시에 전담 조직 구성과 시스템 구축 등 사전 준비를 병행해 투명하고 신속한 지급에 총력을 기울일 방침이다.

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구 관계자는 "이번 추경은 오로지 고유가와 고물가로 고충을 겪는 구민들의 민생 안정을 최우선으로 고려해 편성한 예산"이라며 "정부의 확실한 지원 방침이 결정된 만큼, 구 차원에서 행정 역량을 총동원해 차질 없이 지원할 것"이라고 말했다.

김민진 기자 enter@asiae.co.kr



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