에스테이트 경비보안교육원, 무료 경비교육 실시 "경비직 취업문 넓힌다"

교육기관 ㈜에스테이트 경비보안교육원이 양천구청 중장년 취업 연계 프로그램 수행기관으로 선정돼 양천구 중장년 167명을 대상으로 일반경비원 신임교육을 무료로 지원한다.

이번 사업은 재취업을 희망하는 중장년층에게 일자리 기회를 제공하고 경비·보안 분야 인력을 양성하기 위해 진행된다. 최근 고령화로 중장년층 재취업 수요가 증가하면서 경비·보안 분야는 비교적 안정적인 근무 환경과 지속적인 인력 수요로 관심이 꾸준히 이어지고 있는 직종이다. 특히 일반경비원 신임교육은 경비업 종사를 위해 필수적으로 이수해야 하는 교육으로 수료 이후 취업으로 이어질 수 있어 중장년층 참여도가 높은 과정으로 알려져 있다.

교육은 2026년 4월부터 9월까지 순차적으로 진행되며 매주 화·수·목(공휴일 제외) 오전 9시부터 오후 5시 30분까지 3일(총 24시간) 과정으로 운영된다. 교육 과정은 경비업법 및 관련 법령, 시설경비 실무, 범죄 예방론, 신변보호, 서비스 마인드 등 현장에서 필요한 내용 중심으로 구성됐다. 교육 수료 후에는 이수증이 발급되며 취업 연계를 통해 실제 취업으로 이어질 수 있도록 지원할 예정이다. 신청 시에는 주민등록등본, 건강보험 자격득실확인서, 이력서 제출이 필요하다.

에스테이트 경비보안교육원은 마곡나루역 인근에 위치하고 100명 규모 강의실과 휴게 공간을 갖추고 있다. 현장 경험을 갖춘 강사진과 실무 중심 교육을 통해 교육생 업무 적응력을 높이고 취업 연계까지 지원하고 있다.

경비보안교육원은 중장년층 취업 지원을 위한 교육과 취업 연계 프로그램을 지속적으로 운영해 왔다. 이번 양천구 지원사업 역시 지역 주민 취업 기회 확대와 안정적인 일자리 연계를 지원할 예정이다.

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에스테이트 경비보안교육원 송세환 대표는 "양천구청 중장년 취업 연계 프로그램에 참여하게 돼 지역 주민들에게 취업 기회를 제공할 수 있게 됐다"며 "체계적인 교육과 취업 연계를 통해 중장년층이 안정적으로 경비·보안 분야에 진출할 수 있도록 지원하겠다"고 밝혔다.

이상현 기자 lshb01@asiae.co.kr



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