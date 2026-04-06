AKMU(악뮤) 수현이 글로벌 뷰티 브랜드 라네즈(LANEIGE)와 신제품 '주스팝 박스 립 틴트 (JUICE POP BOX LIP TINT)'의 뮤직비디오 'TINT YOUR MOOD'에 등장해 3색 매력을 뽐냈다.

이번 뮤직비디오에서 이수현은 '국보급 목소리'다운 보컬 역량은 물론, 한 편의 뮤지컬을 보는 듯한 섬세한 표정 연기로 감탄을 자아냈다. 장난기 가득한 미소로 디스코의 경쾌함을 살리다가도, 재즈 파트에서는 컬러가 물들어가는 가사를 특유의 맑은 중음으로 표현하며 뮤직비디오의 음악적 완성도를 끌어올렸다. K-클래식 파트에서는 단단하고 맑은 고음으로 컴백을 기다리는 팬들에게 강렬한 전율을 선사하며 아티스트로서의 독보적인 존재감을 다시 한번 각인시켰다.

아모레퍼시픽 글로벌 뷰티 브랜드 라네즈의 이번 프로젝트는 제품의 핵심 모티프인 '주크박스'에서 영감을 받아 기획됐으며, 입술 위에 얹어지는 컬러에 따라 사용자의 무드(Mood)와 일상의 장르가 변화한다는 감각적인 메시지를 담고 있다. 특히 정규 4집 컴백을 앞둔 아티스트 악뮤 수현의 독보적인 음색을 통해 브랜드가 지향하는 '나만의 분위기를 완성하는 즐거움'을 영상으로 풀어냈다.

라네즈 관계자는 "독보적인 음악성과 당당한 매력을 지닌 이수현은 브랜드가 전하고자 하는 밝고 긍정적인 에너지를 가장 잘 대변하는 아티스트"라며 "컴백을 앞두고 다채로운 장르에 도전하며 한층 깊어진 매력을 뽐낸 이수현의 모습이 '주스팝 박스 립 틴트'의 세계관을 직관적으로 전달하는 데 완벽한 시너지를 이뤘다"고 밝혔다.

뮤직비디오는 공개 5일만에 20만뷰를 돌파하며 큰 관심을 얻고 있다. 영상 댓글에는 '정식 음원으로 출시해 달라', '이수현의 목소리는 역시 보물이다', '악뮤 수현의 매력을 살린 역대급 컬래버레이션이다' 등의 긍정적 반응이 쏟아지고 있다.

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한편, 라네즈와의 컬래버레이션으로 기대를 모으고 있는 악뮤(AKMU) 수현은 7년만에 정규 4집 앨범을 발매하고 본격적인 활동에 나설 예정이다. 이수현의 역대급 비주얼과 음색이 담긴 'TINT YOUR MOOD' 뮤직비디오는 라네즈 공식 유튜브 채널에서 확인할 수 있다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr



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