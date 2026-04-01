여경협, '여성 CEO 점프업 클래스' 참가자 모집
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ADX, 경영·재무, 판로, 수출 등 분야별 운영
한국여성경제인협회는 '여성 CEO 점프업 클래스 교육'의 참가자를 모집한다고 1일 밝혔다.
이번 교육은 인공지능(AI)과 디지털 전환 등 산업 구조 변화에 대응하기 위해 여성 CEO의 역량 강화에 중점을 둔 실전형 교육 프로그램으로 구성된다.
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4월부터 11월까지 약 7개월간 진행되며 기업의 현재 상태를 진단하는 '여성 CEO 리부트 과정'을 시작으로 ▲ADX(기초·심화) ▲경영·재무 ▲판로 ▲수출 등 4대 핵심분야 클래스형 교육이 운영된다.
교육 수료자에게는 1:1 기업 매칭 컨설팅, 기업 소개 영상 제작, 통합 네트워킹 행사 초청 등 후속 지원이 제공된다. 또한 연계된 내부 사업 참여 시 가점을 부여할 예정이다.
여성 CEO 누구나 신청할 수 있으며, 교육 신청과 자세한 사항은 '여성 CEO 점프업 클래스' 전용 홈페이지에서 확인할 수 있다. 신청 기간은 교육 프로그램별로 상이하다.
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박창숙 여경협 회장은 "AI와 디지털 전환이 가속화되는 환경에서 여성CEO의 대응 역량은 기업 경쟁력의 핵심 요소로 자리잡고 있다"며 "이번 교육이 경영 전반을 점검하고 성장 방향을 재정립할 수 있는 기회가 될 것으로 기대한다"고 말했다.
한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr
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