철원 현장 최고위원회의

한병도, 전남 여수 방문

6·3 지방선거를 두 달여 앞두고 더불어민주당 지도부가 지방 곳곳을 발로 뛰며 광폭 행보에 나서고 있다.

우상호 전 청와대 정무수석이 지난달 23일 서울 영등포구 여의도 더불어민주당 중앙당사에서 열린 6·3 지방선거 광역단체장 후보 면접에 참석하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

정청래 대표와 한병도 원내대표는 1일 각각 강원 철원과 전남 여수를 방문해 민심을 청취한다.

정 대표는 이날 오전 강원 철원을 찾아 현장 최고위원회의를 열고 오후에는 철원군 철원읍에서 열리는 '철원읍민 화합대축전' 행사에 참석해 유권자 마음 잡기에 나선다.

이날 당 지도부 일정에는 민주당 강원지사 후보로 단수공천된 우상호 전 청와대 정무수석이 동행한다. 정 대표는 현장에서 주민들에게 지방선거에서의 지지를 호소할 것으로 예상된다.

한 원내대표는 이날 당 중동 상황 경제 대응 특별위원회 위원들과 함께 최근 유가 상승 등으로 어려움을 겪고 있는 여수산단을 방문한다. 석유화학기업 현장을 살펴본 뒤 주요 기업들과 간담회를 진행한다.

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전날 정 대표는 국회에서 열린 민주당 시·도당 비례대표후보자추천관리위원장 연석회의에 참석해 "선거는 끝날 때까지 끝난 게 아니고, 뚜껑을 열어봐야 결과를 손에 쥘 수 있기 때문에 하루하루가 피를 말리는 과정"이라며 "인간으로서 할 수 있는 모든 일을 최대한 해볼 생각"이라며 필승 의지를 다졌다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr



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