부동산원, 반부패 추진단 운영…이헌욱 원장, 청렴 선언
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이헌욱 원장 "반부패정책 전과정 직접 참여"
한국부동산원은 30일 공정하고 투명한 조직문화를 구축하기 위해 청렴선언식을 열었다고 30일 밝혔다.
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실질적 성과를 내기 위해 반부패·청렴 혁신추진단을 운영키로 했다. 헌법이 보장하는 국민 주거권과 국토 균형발전의 가치를 구현하기 위해 부동산원이 할 수 있는 업무를 중심으로 반부패 취약 분야와 핵심과제를 선정해 전 직원이 공유하도록 했다. 이헌욱 부동산원 원장은 전국 각지에 있는 직원과 직접 만나 소통하는 청렴대장정 실시 계획을 내놨다.
이 원장은 "청렴 성과를 극대화할 수 있도록 반부패 청렴 정책 모든 과정에 원장이 직접 참여하겠다"라며 "4월부터 임직원과 청렴시책을 함께 의논하고 간담회를 열어 조직 내 모든 곳에 청렴문화가 확산하도록 하겠다"라고 말했다.
이헌욱 한국부동산원 원장이 30일 본사에서 청렴선언식 행사를 열고 기념사진을 찍고 있다. 한국부동산원 제공
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최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr
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