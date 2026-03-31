중국 외 기업으로는 사실상 최초

내년 로봇·해상풍력·EV용으로 확대

광산→금속→자석 ‘희토류 고속도로’ 본격화

LS에코에너지가 중국 외 기업으로는 사실상 최초로 '방산용' 희토류 금속을 양산하기 위한 체제 구축에 착수한다.

LS에코에너지와 라이너스는 LS전선 싱가포르지사에서 협약식을 갖고 희토류 원료 공급과 금속의 연내 양산 계획을 구체화했다고 31일 밝혔다.

30일 LS전선 싱가포르지사에서 열린 희토류 공급망 구축 관련 협약식에서 (오른쪽부터) 구본규 LS전선 대표, 이상호 LS에코에너지 대표, 아만다 라카즈 라이너스 대표, 크리스 제니 라이너스 영업/시장개발부문 부사장이 기념 촬영을 하고 있다. LS에코에너지 AD 원본보기 아이콘

이를 통해 ▲원료(라이너스) ▲금속화(LS에코에너지) ▲영구자석(LS전선)으로 이어지는 글로벌 밸류체인이 가동 단계에 들어섰다.

이번 협력은 광산에서 최종 제품까지 이어지는 '글로벌 희토류 고속도로' 구축을 가속했다는 의미가 있다. 양사는 특정 국가 중심의 공급 구조에서 벗어나 시장 영향력을 강화해 나갈 방침이다.

LS에코에너지는 연내 베트남 LSCV 공장에 금속화 설비를 구축하고 양산에 착수할 계획이다. 올 하반기 우주항공, 미사일 등 방산용 금속을 시작으로 2027년 로봇과 전기차(EV)용 금속까지 사업 영역을 빠르게 확대할 예정이다.

회사 측은 "최근 비중국 희토류에 대한 글로벌 수요는 급증하고 있지만, 공급은 부족한 상황"이라며 "안정적인 대안을 찾는 글로벌 기업들의 공급 문의가 이어지고 있다"고 밝혔다.

희토류 산업에서 '금속화'는 원료 확보만큼이나 기술적으로 어려운 핵심 공정이다. LS에코에너지는 원료 확보와 금속화를 동시에 구축하며 독보적인 경쟁 우위를 확보했다.

LS에코에너지는 방산용 사마륨과 로봇, 해상풍력 등에 쓰이는 NdPr 등 연간 약 2500t 규모의 금속을 생산할 계획이다. 이는 영구자석 1만 t 이상을 제조할 수 있는 물량이다.

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이상호 LS에코에너지 대표는 "라이너스와의 협력을 통해 글로벌 시장 지배력을 확대하고, 국가 차원의 자원 안보 강화에도 기여하겠다"고 말했다.

김진영 기자 camp@asiae.co.kr



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