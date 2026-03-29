2025년 외식업체 경영실태조사 결과

외식업체 연평균 매출이 2억5000만원을 넘어선 것으로 나타났다. 5년 전 보다 41% 성장한 수치다.

농림축산식품부와 한국농촌경제연구원은 이같은 내용을 담은 '2025년 외식업체 경영실태조사' 결과를 29일 발표했다.

'2025 하반기 IFS 프랜차이즈 창업산업 박람회'를 찾은 한 관람객이 주방용품 부스를 둘려보고 있다. 윤동주 기자 AD 원본보기 아이콘

이번 조사는 전국 3138개 외식업체를 대상으로 2025년 8월부터10월까지 방문 면접을 통해 진행됐다. 지난 5년간의 변화도 분석해 볼 수 있다.

◆5년 새 매출액 41.4% 성장…최근 1년 1.4% 증가= 2024년 실적 기준 외식업체 당 연평균 매출액은 2억 5526만원으로 2021년(1억8054만원) 대비 41.4%나 성장했다.

식당을 찾는 발길도 눈에 띄게 늘었다. 2025년 업체당 1일 평균 방문 고객 수는 53.0명으로, 5년 사이 1.27배 확대(2021년 41.8명)됐다. 평균 객단가도 물가 상승 등의 영향으로 완만한 상승세를 이어왔다.

다만 최근 1년(2023년 대비 2024년)의 연평균 매출액 증가율은 1.4%에 그치며 증가세가 급격히 둔화한 것으로 나타났다. 외식업계는 가격 인상을 통해 원가 부담에 대응해 외형적 성장을 이어 왔으나, 최근 고금리·고물가에 따른 실질 구매력 하락이 매출 성장 정체로 나타난 것으로 분석된다.

특히 경영 형태에 따른 매출 격차가 갈수록 벌어지고 있다. 프랜차이즈 업체(3억3000만원)가 비프랜차이즈(2억3000만원)보다 약 1.5배 높은 매출을 기록했다.

지난 5년 동안 브랜드 인지도를 앞세워 안정적 성장을 보인 프랜차이즈 업체와 비 프랜차이즈 업체와의 매출액 격차는 7000만원에서 1억원 이상으로 더 벌어졌다. 원재료 공동구매와 브랜드 마케팅이 불황기 매출 방어에 효과적으로 작용했음을 보여준다.

◆ 영업이익률 8.7% 수준으로 감소= 외식업계의 가장 큰 고민은 수익성 악화였다. 지난 5년간 매출액이 41.4% 증가하는 동안 영업비용은 이보다 빠른 46.7%의 상승폭을 기록했다. 그 결과 2020년 12.1%였던 영업이익률은 2024년 8.7% 수준까지 떨어졌다.

농촌경제연구원 관계자는 "인건비와 식재료비 상승이 비용 증가의 주된 원인으로, 특히 식재료비 비중은 36.3%에서 40.7%로 급증했다"며 "이는 고물가 상황 속에서 매출은 늘어도 실속은 줄어드는' 이른바 불황형 성장의 단면을 보여주고 있다"고 말했다.

◆스마트 식당 3배 확대 '가성비·효율화'= 외식업계는 인건비 절감과 운영 효율화로 생존활로를 모색하고 있다. 키오스크, 테이블 오더 등 무인주문기 도입률은 2021년 4.5%에서 2025년 13.0%로 약 3배 확대되며, 인력난과 비용 절감을 위한 외식업계의 디지털 전환(DX)이 가속화되고 있다.

배달앱 이용 비중(30.0%)과 배달 대행 이용 비중(29.4%) 모두 꾸준한 이용률을 나타내며 디지털 플랫폼과 배달의 일상화를 보였다.

식재료 구매 형태 역시 가성비·효율화로 변화하고 있다. 매장에서 직접 손질해야 하는 원물 상태의 식재료 구매 비중은 2021년 73.3%에서 2025년 66.1%로 감소했지만, 바로 조리가 가능해 인건비를 줄일 수 있는 전처리 식재료의 구매 비중은 23.0%에서 29.3%로 크게 확대됐다.

농식품부는 외식산업 경쟁력 강화를 위해 ▲푸드테크 도입 ▲디지털 전환지원 ▲경영안정 지원 ▲원료의 안정적 공급 ▲인력 수급 지원 등을 통해 외식산업의 경쟁력을 높이고, 지속 가능한 성장을 뒷받침할 계획이다.

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정경석 농식품부 식품산업정책관은 "매출 2억5000만원 시대라는 양적 성장을 이뤘지만, 비용 상승으로 인해 실제 내실은 오히려 취약해진 것으로 나타났다"며 "정부는 데이터 기반의 과학적 의사결정을 지원하고, 원료의 안정적 공급 등 외식업계가 경쟁력을 갖추고 지속가능한 성장을 하도록 총력을 다하겠다"고 말했다.

세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr



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