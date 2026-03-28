"이란과 협상 중" 연설 중 잘못 말해

"끔찍한 실수"였다며 곧바로 정정

도널드 트럼프 미국 대통령이 연설중 호르무즈 해협을 '트럼프 해협'이라고 말하는 실수를 저질렀다.

27일(현지시간) AFP통신에 따르면 트럼프 대통령은 미 플로리다주 마이애미에서 이날 열린 '미래 투자 이니셔티브 정상회의' 연설에서 이란과의 전쟁을 끝내기 위한 협상이 진행 중이라고 밝혔다.

27일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령이 미 플로리다주 마이애미에서 열린 '미래 투자 이니셔티브 정상회의'에서 연설하고 있다. AFP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

그는 "현재 협상하고 있으며, 합의에 도달하기를 바라고 있다"면서 "그들이 먼저 '트럼프 해협'을 열어야 한다"고 주장했다. 발언 직후 트럼프 대통령은 자신의 말실수를 알아차리고 "정말 죄송하다. 끔찍한 실수였다"고 사과했다. 이어 언론이 자신의 실수를 맹렬히 비판할 것이라면서 "내게는 우연이 별로 없다"는 말을 덧붙이기도 했다.

이후 뉴욕타임스(NYT)는 트럼프의 실수에 대해 "이 해협의 명칭을 자신의 이름을 딴 것으로 바꾸는 것과 관련해 농담한 것으로 보인다"고 설명했다. 다만 트럼프 대통령이 재집권 이후 주요 기관과 정책, 시설 등에 자신의 이름을 붙이는 행보를 이어온 것과 관련해 '트럼프 해협' 발언이 단순한 실수가 아니라고 보는 의견도 있다.

트럼프 대통령은 이란이 처음엔 협상 사실을 부인했지만, 유조선 10척의 호르무즈 해협 통과를 허용했다고 강조했다. 그는 "결과적으로 내가 옳았다. 그들은 협상 중이었고, 이틀 뒤 이(협상 사실)를 시인했으며, 자신들의 잘못된 발언을 만회하려 처음엔 유조선 8척을 보내주겠다고 했다"며 "그리고 그들은 '2척을 추가하겠다고 말했고, 총 10척이 됐다. 그러자 사람들은 우리가 실제 협상 중이라는 것을 깨달았다"고 했다.

트럼프 대통령은 이날 연설에서도 이란의 해군이나 공군, 방공망 및 통신망이 모두 파괴됐다고 강조했으며, 최고지도자를 비롯한 지도부 인사들을 모두 제거했다고 주장했다. 트럼프 대통령은 또 이란과의 전쟁이 "아직 끝나지 않았다"고 강조했다. 그러면서 "아직 3554개의 표적이 남아 있는데 그것들은 곧 끝날 것이다. 그 후에는 무엇을 할지 결정할 때가 올 것"이라고 했다.

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이날 행사는 사우디아라비아 국부펀드가 주최했고 트럼프 대통령은 지난해에 이어 2년 연속 참석했다.

김현정 기자 khj27@asiae.co.kr



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