25㎏ 싣고도 30㎝ 높이 장애물 넘어

"병력 대신 시가전에 먼저 투입"

중국이 '로봇 늑대'를 동원한 군사 훈련에 나서 이목이 쏠린다. 이 로봇은 미사일, 유탄 발사기 등 여러 무장을 탑재한 채 군인을 보조할 수 있는 것으로 알려졌다.

중국 관영 매체 '중국중앙TV(CCTV)'는 26일(현지시간) 중국병기장비그룹(CSGC) 산하 자동화연구소가 개발한 차세대 로봇 시스템에 대해 보도했다. 로봇은 인공지능(AI) 기능, 전투 수행 능력, 군집 시스템 등을 갖춘 것으로 알려졌다.

늑대를 닮은 이 로봇은 임무에 따라 정찰, 공격, 지원형으로 분류된다. 초소형 미사일, 유탄 발사기 등을 탑재해 목표물을 제압할 수 있으며, 안정성과 기동성도 향상돼 울퉁불퉁한 지형에도 최고 시속 15㎞로 달린다.

중국에서 공개된 로봇늑대. CCTV 캡처 AD 원본보기 아이콘

로봇은 12자유도 관절 구조로 설계돼 유연한 보행을 구사하며, 최대 25㎏ 하중을 싣고도 30㎝ 높이 장애물을 넘을 수 있다. 덕분에 폐허, 해안선, 사막, 산악 지형 등 다양한 환경에서 작전 수행이 가능하다. 특히 각 개체는 센서 데이터를 공유하고 자율 협력 및 공동 판단, 동기화된 행동이 가능해 군집한 채 작전을 수행할 수 있다.

늑대 로봇은 지난해 9월 중국 열병식에 드론, 무인 헬기, 무인 함선 등 각종 첨단 무인 장비 중 하나로 등장한 바 있다. CCTV는 이후 2개월 만인 지난해 11월 대만해협 작전 주력 부대 '인민해방군 동부전구 육군' 지상전 훈련에 늑대 로봇을 투입하는 장면을 공개하기도 했다.

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군사 전문가 장쥔스는 중국공산당 기관지 인민일보의 영자신문인 '글로벌타임스'에 "시가전에선 은폐된 사격 지점과 폭발물, 협소한 공간 등으로 매우 복잡해 병력이 직접 진입할 경우 위험이 크다"며 "로봇 늑대 같은 무인 시스템이 먼저 투입되면 정찰, 적 사격 유도, 공격 임무를 맡을 수 있다"고 설명했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr



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