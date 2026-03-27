한국수목원정원관리원(한수정)은 27일~내달 6일 체험형 청년인턴 채용을 위한 모집 절차를 진행한다고 27일 밝혔다.


한국수목원정원관리원

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채용 규모는 제한경쟁 인원을 포함해 총 26명이다. 채용 직무는 행정·전시·고객·교육·안전 지원 등이며 자립준비청년 대상의 제한경쟁 채용도 예정됐다.

한수정은 서류전형과 면접전형 등 절차를 거쳐 최종 채용자를 선정한다. 임용일은 내달 27일이다.

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채용자는 본원(9명)과 국립백두대간수목원(3명)·국립세종수목원(10명)·국립한국자생식물원(1명)·국립정원문화원(3명) 등 4개 소속기관에서 근무하게 된다.

대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr
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