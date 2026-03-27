주차 확보율 47% 원도심 숙원…142억 투입

서울 강서구가 주차난이 심각한 원도심 지역의 숙원을 해결하기 위해 화곡초등학교 운동장 지하에 공영주차장을 조성한다.

화곡초 복합화 지하공영주차장 공사 현장. 강서구 제공. AD 원본보기 아이콘

화곡초 인근 주택가의 주차장 확보율은 47%에 불과해 주민 불편이 극심했다. 구는 별도 부지 확보 없이 학교 운동장을 활용하는 방식으로 해법을 찾았다. 지하 1~2층, 130면 규모로 조성되며 총 사업비는 142억원이다. 이달 중순 착공에 들어가 2028년 준공을 목표로 한다.

구는 2024년 강서양천교육지원청·화곡초와 3자 사업추진 기본협약을 체결했다. 지난해 9월에는 구 도시계획위원회 심의를 통과해 착공에 필요한 행정 절차를 마쳤다. 교육부 주관 '2025년 학교복합시설 공모사업'에도 선정돼 국비 42억원을 확보했다.

AD

구는 공사 기간 학생 학습권 침해를 최소화하고, 준공 후에도 동선 분리 등 안전 대책을 마련할 방침이다.

김민진 기자 enter@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>