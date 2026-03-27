노인암센터 운영…원격진료·재택의료 등 고령 환자 관리 강화

암종별 클리닉·다학제 진료 도입…디지털 기반 진료 체계 구축

한림대성심병원이 암센터를 확충하고 통합 암치료 체계를 강화했다.

한림대성심병원 암센터 의료진이 암센터 개소식에서 기념사진을 촬영하고 있다. 한림대성심병원 AD 원본보기 아이콘

한림대성심병원은 암 진단부터 치료, 사후 관리까지 전 과정을 아우르는 통합 암치료 시스템을 구축하고 이달 9일부터 운영을 시작했다고 27일 밝혔다.

병원에 따르면 이번 개편은 진료과 간 협업을 기반으로 다학제 진료를 강화하고 환자 관리 시스템을 통합하는 데 초점을 맞췄다.

암센터에는 종양·혈액내과를 중심으로 외과, 산부인과, 비뇨의학과, 이비인후과, 방사선종양학과 등 관련 진료과가 참여하는 다학제 진료 체계가 구축됐다. 위암, 대장암, 간담췌암, 유방암, 폐암, 혈액암 등 주요 암종별 전문 클리닉도 함께 운영한다.

노인암 환자를 위한 별도 진료 체계를 새롭게 갖췄다. 암센터 내에 노인암센터를 운영하고 원격진료 시스템과 재택의료 서비스를 연계해 고령 환자 관리 기능을 강화했다.

스마트 원격진료 시스템을 활용해 보호자가 병원을 방문하지 않아도 진료 과정에 참여할 수 있도록 했다. 퇴원 환자를 대상으로는 지역 의료기관과 연계한 재택의료 서비스를 제공한다. 향후에는 웨어러블 기기를 활용한 재택 모니터링 시스템도 구축할 계획이다.

진료 효율을 높이기 위한 디지털 시스템도 도입됐다. 항암제 처방을 자동화한 시스템을 구축해 처방 과정의 오류 가능성을 줄였으며 신규 환자에 대해서는 패스트트랙을 적용해 진료 지연을 최소화했다. 희귀암과 초고령 환자를 대상으로 한 다학제 진료도 확대 운영한다.

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장대영 한림대성심병원 암센터장은 "다학제 진료와 스마트 의료 시스템을 기반으로 환자 개개인에게 최적의 치료를 제공하고, 암환자의 삶의 질과 치료 성과를 함께 높여 나가겠다"고 말했다.

박정연 기자 jy@asiae.co.kr



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