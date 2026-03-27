평택해경·화성소방서와 6년 연속 맞손

민·관 공조-안전시스템 고도화 주력

해양레저 성수기 앞두고 실전 대응 능력 점검

경기평택항만공사는 봄철 해양레저 성수기를 앞두고 도민이 안심하고 즐길 수 있는 바닷길을 만들기 위해 지난 26일 화성시 제부마리나항에서 '2026년 제부마리나 합동 해양재난사고 대응훈련'을 실시했다고 27일 밝혔다.

경기평택항만공사 및 유관기관이 지난 26일 합동훈련을 마치고 사진촬영을 하고 있다. 평택항만공사 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 훈련은 기온 상승과 함께 해양레저 활동이 급증하는 시기를 대비해 마련됐다. 평택해양경찰서 구조대와 화성소방서 구조대가 함께 참여하여 예기치 못한 해상 사고 발생 시 유관기관 간의 신속한 공조 체계를 점검하고 실전 대응 능력을 끌어올리는 데 중점을 두었다.

평택해양경찰서 구조대, 화성소방서 구조대와 함께한 이번 훈련은 기온이 오르며 해양레저 활동이 급증하는 봄철을 맞아, 예기치 못한 해상 사고 발생 시 관계기관 간의 신속한 공조 체계를 점검하고 현장 대응 능력을 끌어올리기 위해 마련됐다.

올해로 6년 연속 이어진 이번 합동훈련은 단순 교육을 넘어 실제 해상재난 상황을 가정한 실전형으로 진행됐다. 주요 훈련 내용은 ▲실전 인명구조 ▲응급처치 및 이송 ▲비상보고체계 가동 ▲장비 고도화 등이다.

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김금규 경기평택항만공사 사장 직무대행은 "해양레저 활동이 본격화되는 시점에 실시된 이번 훈련이 안전한 마리나 환경 조성의 든든한 밑거름이 될 것으로 기대한다"며 "앞으로도 유관기관과 긴밀한 협력 기반을 다져 이용객들이 안심하고 즐길 수 있는 제부마리나를 만드는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

경기평택항만공사 및 유관기관이 지난 26일 합동훈련을 마치고 사진촬영을 하고 있다. 평택항만공사 제공 원본보기 아이콘

한편 2021년 6월 개장한 제부마리나는 수상 176선석, 육상 124선석 등 총 300선석 규모를 갖춘 경기도 최대 규모의 마리나 시설이다. 개장 이후 이용객이 지속적으로 증가하며 서해안 해양레저의 핵심 거점으로 자리 잡고 있다.

평택=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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