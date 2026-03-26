국제 콘퍼런스 개최

"새로운 100년 도약 전환점" 비전 선포

글로벌 산업정책 논의

26일 서울 웨스틴조선호텔에서 열린 산업연구원 개원 50주년 국제 콘퍼런스 및 기념만찬에서 권남훈 원장이 인사말을 하고 있다. 산업연구원. AD 원본보기 아이콘

산업연구원이 개원 50주년을 맞아 국제 콘퍼런스를 열고 향후 산업정책 방향을 제시했다.

산업연은 26일 서울 웨스틴조선호텔에서 '개원 50주년 국제 콘퍼런스 및 기념만찬'을 개최했다고 밝혔다. 이번 행사는 산업연이 지난 50년간 축적해 온 정책 연구 성과를 돌아보고, 대전환기에 대응하기 위한 미래 전략을 모색하기 위해 마련됐다.

이날 행사에는 정부·학계·산업계 인사와 전·현직 임직원 등 300여 명이 참석했다. 산업연은 1976년 설립 이후 오일쇼크, 외환위기, 글로벌 금융위기 등 주요 경제 위기 국면마다 산업정책 수립을 지원해 온 핵심 싱크탱크로 평가받아 왔다.

권남훈 산업연구원장은 개회사에서 "개원 50주년은 자부심의 50년을 넘어 새로운 도약을 준비하는 전환점"이라며 "기술혁신과 산업구조 전환을 중심으로 국가 산업정책의 방향을 제시하는 역할을 지속해 나가겠다"고 밝혔다.

국제 콘퍼런스에서는 '한국 산업의 과거, 현재, 그리고 미래'를 주제로 글로벌 산업정책 동향과 대응 전략이 논의됐다. 미국 시카고대, OECD, 일본 경제산업연구소, 대만경제연구소 등 국내외 전문가들이 참여해 기술패권 경쟁, 공급망 재편, 혁신 정책 방향 등을 점검했다.

이어진 기념만찬에서는 새로운 CI와 비전이 공개됐다. 산업연은 '입체적 통찰과 융합적 탐구로 국가 산업 혁신을 선도하는 연구기관'을 미래 비전으로 제시하고, 정책 연구기관으로서의 역할을 강화하겠다는 방침을 밝혔다.

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김정관 산업통상부 장관은 영상 축사를 통해 "산업연구원과의 협력을 바탕으로 산업 경쟁력을 높이고 지속 가능한 성장 기반을 마련해 나가겠다"며 "앞으로도 산업정책을 이끄는 핵심 연구 파트너로서 역할을 기대한다"고 말했다.

세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr



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