한화생명금융서비스, 출범 5년만에 사상최대 매출 2조…출범 후 7.4배 성장

설계사 3만5000명 확보

억대연봉자 5600여명 달해

순이익 1000억원 달성

한화생명 한화생명 close 증권정보 088350 KOSPI 현재가 4,730 전일대비 240 등락률 -4.83% 거래량 5,539,219 전일가 4,970 2026.03.26 15:30 기준 관련기사 김동원 한화생명 사장, 비공개 결혼…한화家 3세 모두 화촉 '스톤·홍범석·김동현' 한화금융과 뛴다…러닝 '팀 플러스' 출범 한화생명, 금감원 '1사1교' 경제교실 강사 발대식 전 종목 시세 보기 금융서비스(한금서)가 출범 5년 만에 사상 최대 매출을 기록했다. 출범 후 5년간 매출을 7.4배 늘렸다.

26일 한금서는 지난해 역대 최대인 2조4397억원의 매출을 기록했다고 밝혔다. 한화생명은 대형 보험사 최초로 '제판분리'(제조-판매 분리)를 하며 한금서를 출범했다. 한금서가 출범한 2021년(3280억원)보다 지난해 매출은 7.4배 증가했다. 전년(2조1096억원) 대비 15.6% 늘었다.

수익성 측면에서도 성장세가 뚜렷했다. 2023년 첫 흑자 전환에 성공한 후 지난해 당기순이익 1158억원을 기록하며 2년 연속 1000억원대를 달성했다.

한화생명금융서비스가 성장하면서 원수사인 한화생명 실적에도 긍정적 영향을 미쳤다. 한화생명의 신계약 연납화보험료(APE)는 2021년 1조5731억원에서 2025년 3조6500억원으로 2배 이상 늘어났다.

불완전판매비율도 개선됐다. 2021년 0.05%에서 지난해 말 0.02%로 하락했다. 상위 30개 법인보험대리점(GA) 평균인 0.077% 대비해서도 낮은 수준이다.

설계사 규모도 급증했다. 한화생명금융서비스의 전체 설계사 규모는 자회사 GA를 포함해 3만4608명에 이른다. 피플라이프, IFC 등 자회사 GA를 제외한 한금서 자체 설계사 조직 기준으로는 출범 당시 1만9000명 수준에서 2만7453명으로 약 50% 성장했다.

연봉 1억원 이상을 받는 고소득 설계사는 지난해 기준 5606명에 달했다. 설계사 평균 연봉은 지난해 기준 8440만원이었다.

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최승영 한화생명금융서비스 대표는 "제판분리란 누구도 가지 않은 길을 개척하며 고객에게 최고·최적의 상품을 제공하기 위해 헌신해 지금의 성과를 냈다"며 "앞으로도 GA업계를 선도하는 회사로서 소비자 보호와 윤리 경영의 새로운 표준을 제시하겠다"고 말했다.

문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



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