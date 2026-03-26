中 상하이, 지난해 1만900명 자격 취득

채용 수요 30%↑…실무형 인재 부족

"기술+산업 전문성 갖춘 복합형 인재 필요"

중국에서 인공지능(AI) 산업이 빠르게 성장하면서 'AI 훈련사'라는 신종 직업이 주목받고 있다. 채용 수요가 늘어나는 가운데 관련 자격 취득자도 빠르게 증가하는 모습이다.

로봇 훈련. 신화 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

26일 중국 인민일보에 따르면 상하이에서는 지난해 AI 훈련사 직업 기능 등급 평가에 1만6300명이 응시해 이 중 1만900명이 자격증을 취득했다. AI 훈련사는 AI가 실제 산업 현장에서 제대로 작동하도록 돕는 신흥 직업이다.

중쥔하오 상하이시 AI산업협회 비서장은 AI 훈련사에 사람들의 관심이 높아진 배경에 대해 "산업 수요가 근본적인 원동력"이라고 밝혔다. 실제 상하이 지역에서는 AI 훈련사 채용 수요가 30% 이상 증가한 것으로 나타났다.

AI 훈련사의 업무는 초창기만 해도 단순히 데이터를 분류하거나 결과를 점검하는 비교적 단순한 작업에 머물렀다. 최근에는 산업별로 특화된 AI 모델을 다루거나, 실제 환경에서 움직이는 AI의 작동 과정을 설계하는 등 보다 전문적인 역할이 요구되고 있다.

상하이의 한 AI 기업 관계자는 "우리는 기술과 산업 이해를 동시에 갖춘 복합형 인재가 부족하다"며 "인재 공급이 수요를 따라가지 못해 채용 기간이 길어지고 비용이 커지는 것이 보편적인 현상이 됐다"고 전했다.

이에 대해 중쥔하오 비서장은 "AI 기술 대체 주기가 점점 짧아지고 있는데, 이는 우리의 교육 내용이 빠르게 업데이트돼야 한다는 의미"라며 "일부 산업 분야의 AI 훈련사는 일정한 전공 배경지식을 갖춰야만 일을 할 수 있다"고 설명했다. 그러면서 관련 교육 과정에서 실습 비중이 70%에 달하며, 업계의 최신 응용 시나리오를 커리큘럼에 밀접하게 반영하고 있다고 소개했다.

중국 정부도 이러한 흐름에 맞춰 지원을 강화하고 있다. 최근 대학 졸업생을 중심으로 취업난이 이어지는 가운데, 당국은 '새로운 직업'을 발굴하고 창업을 지원하는 정책을 병행하고 있다. AI 분야는 '새로운 기회'로 조명되고 있다.

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인민일보는 "지난 5년 동안 인력자원·사회보장부가 발표한 신생 직업 72개 가운데 20개 이상이 AI 관련 분야"라며 "현재 중국의 AI 핵심 산업 규모는 지속해서 확대되고 있고 풍부한 취업 기회를 창출했다"고 전했다.

김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr



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