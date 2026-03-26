여주시 20년 숙원 풀었다…가업동 신청사 ‘첫삽’

지하 1층·지상 7층 규모 행정 복합 공간 조성

주차 공간 600면 대폭 확대…2029년 완공 목표

여주 역세권과 함께 추진 새로운 중심축 확장

"단순한 행정 건물을 넘어 시민들이 일상에서 자연스럽게 행정을 경험하고 여주시의 미래 비전을 느낄 수 있는 '열린 시정의 상징적 공간'으로 만들겠다."

이충우 여주시장이 26일 가업동 신청사 건립 부지에서 열린 기공식에서 기념사를 하고 있다. 이종구 기자 AD 원본보기 아이콘

이충우 여주시장이 26일 가업동 신청사 건립 부지에서 열린 기공식에서 시민들을 향해 이같이 약속했다. 지난 20여 년간 여주시민들의 간절한 숙원이었던 신청사 건립 사업이 마침내 본격적인 첫 삽을 떴다.

이번 기공식은 여주시가 공론화위원회를 구성하고 숙의 토론이라는 공론화 과정을 거쳐 가업동으로 신축 이전을 확정하고, 착공에 필요한 모든 행정절차를 마친 3년 9개월 동안의 신청사 건립 추진 경과와 향후 공사 계획을 주민들과 공유하기 위해 열렸다.

이날 행사는 신청사 착공을 축하하는 시민들의 축하 영상을 시작으로 신청사 건립 사업 동영상 상영, 신청사 건립 추진 경과보고, 여주시민합창단의 축하공연 순으로 이어졌다.

이충우 여주시장이 26일 가업동 신청사 건립 부지에서 열린 기공식에서 기념사를 하고 있다. 이종구 기자 원본보기 아이콘

총 4만7000㎡ 부지에 지하 1층·지상 7층 규모로 조성되는 신청사는 그동안 청사 분산으로 인한 시민의 불편을 개선해 행정서비스의 질을 한층 높이는 한편, 부족했던 주차 공간 또한 600면으로 대폭 확대해 주민의 이용 불편을 해소한 행정 복합 공간으로 설계되었다.

또한 신청사를 중심으로 약 48만5000㎡ 규모의 여주역세권 제2지구 도시개발사업을 함께 추진하고 있어 여주의 새로운 중심축이 더욱 확장하는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

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이날 행사에는 이충우 여주시장과 김선교 국회의원, 박두형 시의회 의장을 비롯해 시·도의원, 이규택 전 국회의원, 박용국·이기수 전 여주군수, 김춘석·원경희 전 여주시장, 기관사회단체장, 시공사인 계룡건설산업 조명원 부사장 등 시민 2천여 명이 참석해 신청사 건립의 출발을 함께했다.

여주시 신청사 조감도. 여주시 제공 원본보기 아이콘

이충우 시장은 기념사를 통해 "가장 중요한 것은 안전"이라며 "모든 공정에서 안전 수칙을 철저히 준수해 단 한 건의 안전사고도 발생하지 않도록 각별히 노력할 것"을 다짐하면서 "2029년 2월 준공을 목표로 차질 없이 추진하여, 시민이 일상 속에서 자연스럽게 행정을 경험하고 여주시의 정체성과 미래 비전을 함께 느낄 수 있는 열린 시정의 상징적 공간으로 완성해 나가겠다"고 말했다.

여주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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