서산 석유공사 비축기지 간담회
李 "대응 따라 기회 요인 될 수도"

이재명 대통령이 26일 충남 한국석유공사 서산 석유비축기지에서 시설을 살펴보고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 26일 충남 한국석유공사 서산 석유비축기지에서 시설을 살펴보고 있다. 연합뉴스

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이재명 대통령은 26일 중동 사태로 인한 에너지 위기를 극복하는 방안 중 하나로 "어쨌든 최대한 원유를 확보하고 또 소비를 좀 줄여서 잘 극복하는 것"이라고 말했다.


이 대통령은 이날 충남 서산의 한국석유공사 비축기지에서 열린 현장 간담회에 참석해 "민관이 또 기업들이 힘을 모아서 함께 해야 될 일이 상당히 많을 것"이라며 이같이 밝혔다.

이 대통령은 "어려운 상황이긴 하지만 우리만 겪는 일은 아니고 전 세계가 모두 동시에 겪는 상황"이라면서 "우리가 지금 어떻게 잘 대응하느냐에 따라서 기회의 요인이 될 수도 있다는 생각이 든다"고 언급했다.


이어 이 대통령은 "그 과정에서 필요한 문제 해결점들이 있으면 이번 기회에 개선해 나가는 게 다음을 위한 중요한 대비책이 될 것 같다"면서 "여러분들이 우리 정부에 바라는 바 또는 함께 해야 될 일이 어떤 건지 허심탄회하게 의견들을 함께 들어보겠다"고 강조했다.

이 대통령의 방문은 중동 사태 장기화로 에너지 수급 우려가 커지는 상황에서 현장 관계자들의 의견을 청취하기 위해 마련됐다. 간담회에는 LG화학, 롯데케미칼, 한화토탈에너지스, HD현대케미칼 등 업계 대표들이 참석했다.


이 대통령은 앞서 진행된 비상경제점검회의에서도 "전기 요금을 계속 이대로 유지할 경우에 손실 폭, 즉 적자 폭이 엄청나게 늘어날 수 있다"고 우려했다. 그는 "전기는 한국전력공사가 독점 공급을 하고 있고, 정부가 100% 책임을 지고 있어서 전기 요금은 웬만하면 변경하지 않고 유지하려고 한다"면서도 "한편으로 전기요금을 통제하지 않고 과거 그대로 묶어두니까 전기 사용이 계속 늘어난다"고 지적했다.

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그러면서 "국민 여러분께서 전기 사용을 절감할 수 있도록 특별히 협조해달라. 한전 부채가 200조원이라 쉽지 않은 상황임을 고려해 전기 사용 줄이기에 참여해주길 부탁드린다"고 당부했다.


송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
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