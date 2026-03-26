특가법상 조세포탈·횡령 혐의



'통일교·신천지 정교 유착 의혹'을 수사하는 검경 합동수사본부가 26일 신천지의 조세 포탈 및 횡령 의혹에 대한 강제수사에 나섰다.

정교유착 합수본, 신천지 첫 압수수색. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

합수본은 이날 경기도 과천시 신천지 총회 본부, 요한지파 과천교회를 비롯해 전국 12지파 산하 교회 10여곳에 검사와 수사관을 보내 법인세 납부 등 세무 관련 자료를 확보하고 있다. 압수수색 영장에는 이만희 총회장에 대한 특정범죄 가중처벌법상 조세포탈 및 업무상 횡령 등 혐의가 적시된 것으로 알려졌다.

앞서 세무당국은 2020년 12월 신천지에 2012∼2019년 사업연도에 대한 법인세 122억원과 부가가치세를 부과한 바 있다. 신천지 지교회에서 운영한 매장의 명의를 개인사업자로 위장하고, 이중장부를 사용하는 등의 방식으로 세금을 포탈한 혐의다.

당국은 이 총회장도 조세 포탈 등 혐의로 검찰에 고발했으나, 사건을 수사한 수원지검은 2021년 10월 이 회장 등에 대해 불기소 결정을 내렸다.

그러나 법원은 신천지가 세무 당국을 상대로 제기한 법인세 등 부과 처분취소 소송에서 신천지 측의 청구를 기각했고 지난달 대법원에서 확정됐다.

이후 합수본은 수원지검에서 불기소된 조세 포탈 사건을 재기해 이송받았고, 이날 압수수색에 나섰다.

합수본은 탈세 혐의와 별도로 이 총회장과 고동안 전 총무 등 신천지 관계자들의 법인자금 횡령 혐의도 수사 중이다.

신천지는 2020년 코로나19 유행 당시 이만희 총회장이 방역 방해 혐의 등으로 수사받게 되자 12지파를 상대로 법무비를 모금했다. 또 고 전 총무가 지파별로 5만원권 현금으로 수억 원을 모금했다는 의혹도 있다.

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당시 12지파에서 모금한 현금이 정치권 로비 자금 등으로 흘러 들어갔다는 게 합수본의 시각이다.

염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr



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