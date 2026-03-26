주총서 "투자한 앤스로픽 확정된 계획 없어"

"주주 친화적 정책 유지할 수 있도록 노력"

SK텔레콤이 26일 서울 을지로 본사 T타워에서 제42기 주주총회를 열고 2025년 재무제표 등 여러 안건들을 승인했다. SKT 이사회 관계자들과 주주들이 착석해 있는 모습. SKT 제공. AD 원본보기 아이콘

"지난해 해킹 사태 여파로 시장 점유율이 40% 아래로 무너졌는데 올해는 가입자 수가 순증될 수 있도록 하겠다."

정재헌 SK텔레콤 SK텔레콤 close 증권정보 017670 KOSPI 현재가 80,800 전일대비 1,000 등락률 +1.25% 거래량 625,984 전일가 79,800 2026.03.26 12:51 기준 관련기사 SKT 정재헌 CEO "실적 회복 우선…주주 친화적 정책 유지할 것" [클릭e종목]“SK텔레콤, 배당 재투자수익률 가장 큰 기업” 옴디아 "SKT AI 데이터센터 사업 향후 핵심 수익원 될 것" 전 종목 시세 보기 사장은 26일 서울 을지로 본사 T타워에서 열린 제42기 주주총회를 마친 뒤 기자들과 만나 "올해 40% 점유율 회복을 목표로 하고 있다"면서 이같이 밝혔다.

정 CEO는 "다행히 1∼2월에는 그런 기대에 어느 정도 부합했고, 연말에는 지속적으로 감소하던 모습이 증가로 바뀔 수 있지 않을까 기대한다"면서 "구체적인 숫자를 확정적으로 말씀드릴 수 없지만 노력하면 갈 수 있지 않을까 생각한다"고 말했다.

이날 사내이사에 선임된 정 CEO는 올해 목표에 대해서 "기본과 원칙에 입각해 본원적인 경쟁력을 가진 단단한 SKT를 만들도록 노력하겠다"면서 "지난해 해킹 여파 등으로 배당을 축소할 수밖에 없었는데 올해는 우선 실적 회복부터 하고, 주주 친화적인 정책을 유지할 수 있도록 노력할 계획"이라고 강조했다.

이어 "앞으로 SKT는 '인공지능(AI) 풀스택'을 기반으로 AI 관련 사업을 야심차게 추진할 것"이라고 했다. SKT가 통신 인프라에 AI 기술을 접목한 지능형 네트워크 구축으로 통신 기업에 머물지 않고 AI 인프라 회사로 도약하겠다는 목표다.

최근 SKT가 보유한 앤스로픽의 투자 방향 관련한 질의에 정 CEO는 "앤스로픽은 협력회사"라면서 "(지분 처리를)아직 크게 검토하고 있지는 않다"고 답변했다. SKT는 앤스로픽에 지난 2023년 투자했으며 현재 지분 가치가 10배가량 상승한 상황이다. 그는 "AI 사업 전반에 대해 여러 방면에서 검토하고 있고, 이제 방향을 잡아 추진할 예정"이라면서 "SKT 혼자만 될 일이 아니고 앞서거나 또 선도하고 있는 기업들하고 협력하면서 진행돼야 할 부분"이라고 부연했다.

26일 주주총회에서 사내이사에 선임된 정재헌 SK텔레콤 사장. 연합뉴스 원본보기 아이콘

지난해 SKT는 연결 기준 매출 17조992억원, 영업이익 1조732억원을 기록했다. 주당 배당금은1660원으로 확정됐다.

이번 주총에서는 주주환원 확대를 위한 '비과세 배당' 추진을 위해 자본준비금 감소 안건도 의결됐다. 이는 자본준비금 중 1조7000억원을 이익잉여금으로 전환해 배당 재원에 활용하는 것으로, 배당소득에 세금이 부과되지 않아 주주 입장에서는 실질적인 배당 상향 효과가 있다. 해당 재원은 올해 재무제표 확정 후, 이르면 올해 기말 배당부터 이사회 승인을 거쳐 활용할 수 있다.

SKT는 전체 발행주식의 0.84% 규모인 자기주식(179만7787주) 가운데 19만6475주를 임직원 보상용으로 보유·처분하고, 잔여분은 추후 이사회 의결을 통해 소각할 예정이다.

상법개정에 따라 일부 정관도 변경했다. 2조원 이상 상장사 대상으로 내년부터 의무화하는 '전자주주총회' 병행 개최를 위한 절차, 사외이사 명칭의 '독립이사' 변경 등의 내용이 새로 반영됐다.

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한편 이날 주총에서 한명진 MNO(통신 사업) CIC장이 사내이사, 윤풍영 SK 수펙스추구협의회 담당 사장이 기타비상무이사에 각각 이름을 올렸다. 사외이사로는 이성엽 고려대 기술경영전문대학원 교수와 임태섭 성균관대 GSB 교수를 신규 선임했다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr



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