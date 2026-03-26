9.9조 '비과세 배당' 재원 마련 안건도 통과

진옥동 신한금융그룹 회장이 26일 정기 주주총회 의결을 통해 3년 연임을 확정했다.

진옥동 신한금융그룹 회장. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

신한금융은 이날 오전 10시 정기 주주총회를 열고 진 회장의 사내이사 재선임을 포함한 모든 안건을 의결했다.

이번 결과에 따라 진 회장은 2029년 3월까지 3년 더 신한금융을 이끌게 된다. 앞서 글로벌 의결권자문사인 글래스루이스와 ISS가 진 회장의 연임에 찬성 의견을 밝힌 반면, 국민연금은 반대 의견을 내놔 결과가 주목돼왔다.

주총에서는 비과세 배당 준비를 위한 사전작업으로 자본준비금을 감액해 이익잉여금으로 이입하는 안건도 통과됐다. 이에 따라 신한금융은 지난해 말 기준 9조8659억원을 이익잉여금으로 전입해 올해 결산 이후 비과세 배당 재원으로 활용할 계획이다. 개인 주주의 경우 배당소득세 15.4%를 내지 않고 배당금 전액을 수령할 수 있다.

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아울러 이날 주총에서는 신임 사외이사로 박종복 전 SC제일은행장과 임승연 국민대학교 교수가 신규 선임됐다. 곽수근·김조설·배훈·송성주·최영권 등 5명의 사외이사는 재선임됐다. 내년 1월 상법 개정 시행일에 맞춰 전자 주주총회를 도입할 수 있는 근거도 이번에 마련했다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr



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