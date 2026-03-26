광주·전남 작가 창작·전시 지원 확대

이정기 첫 개인전 '번역된 가상' 개최

국립아시아문화전당(ACC)이 지역 예술인의 평면 회화 전시를 위한 '전시 7관'을 새로 열고, 작가 공모 프로그램 '2026 ACC 뉴스트(NEWST)' 첫 전시를 26일부터 선보인다.

이정기 '사물의 등치'. 작가는 2026 ACC 뉴스트에 선정, 이번에 첫 개인전을 갖는다. 사진 ACC AD 원본보기 아이콘

문화체육관광부 국립아시아문화전당은 전시 7관 개관과 함께 '2026 ACC 뉴스트' 첫 전시인 이정기 작가의 '번역된 가상'을 26일부터 한 달간 개최한다고 밝혔다.

전시 7관은 광주·전남 지역 작가의 창작과 전시가 안정적으로 이뤄질 수 있도록 ACC가 새롭게 조성한 공간이다. 기존 복합전시 1~6관 외에 평면 회화 작품을 전시할 수 있도록 마련했으며, 항온·항습과 조명 등 작품 보존과 전시 환경을 고려한 시설을 갖췄다.

이번 전시는 전시 7관의 첫 개막전이자 '2026 ACC 뉴스트' 공모를 통해 선정된 이정기 작가의 작품 17점을 소개하는 자리다. 전시에서는 '현재인', '사물의 풍경', '시대의 유물', '위기의 가능성' 등을 중심으로 회화, 입체, 설치 작업을 공개한다.

ACC는 이번 전시가 역사와 동시대 사회에 대한 작가 개인의 경험과 감정을 시각예술의 언어로 풀어낸 자리라고 설명했다. 작가는 과거와 현재, 미래의 시간성을 교차시키며 현실의 기억과 장면을 '번역된 가상'의 이미지로 재구성했다.

'ACC 뉴스트'는 새로움을 뜻하는 'New'와 예술가를 뜻하는 'Artist'의 합성어로, 공모를 통해 선정된 작가에게 전시 기회를 제공하는 프로그램이다. ACC는 지난해 11월 광주·전남 지역에서 주로 활동하는 작가를 대상으로 공모를 진행해 이정기, 서영기, 양나희, 임수범·하승완 등 4팀(5인)을 선정했다. 이들의 전시는 3월부터 8월까지 차례로 열릴 예정이다.

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김상욱 국립아시아문화전당장은 "전시 7관은 광주·전남 지역에서 활동하는 평면 회화 작가들이 다양한 작품 세계를 선보이고 시민과 만날 수 있도록 마련된 공간"이라며 "'ACC 뉴스트' 전시를 통해 창작자에게는 새로운 발표의 장을, 관람객에게는 동시대 미술을 경험할 수 있는 전시 프로그램을 지속 선보이겠다"고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr



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