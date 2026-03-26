인천시는 아침밥 먹는 문화 확산과 지역 쌀 소비 촉진을 위해 올해 지역내 12개 대학에 '천원의 아침밥' 사업을 지원한다고 26일 밝혔다.

지원 대상은 인천대, 인하대, 인하공전, 경인교대(인천캠퍼스), 연세대(국제캠퍼스), 청운대(인천캠퍼스), 가천대(메디컬캠퍼스), 한국뉴욕주립대, 조지메이슨대, 유타대, 겐트대, 재능대이다.

연세대 국제캠퍼스 '천원의 아침밥'. 인천시 제공 AD 원본보기 아이콘

정부와 지방자치단체, 대학이 재원을 분담해 재학생에게 아침 식사를 1000원에 제공한다. 시는 올해 인천에서 생산된 쌀 23t을 지원해 지역 농산물 소비 확대도 꾀할 방침이다.

시는 2023년부터 이 사업을 추진해 왔으며, 지난해에는 11개 대학 재학생 22만명(연인원)에게 천원의 아침밥을 제공했다.

한편 유정복 인천시장은 이날 연세대 국제캠퍼스를 방문해 천원의 아침밥 사업 운영 실태를 점검하고, 학생들의 의견을 듣는 시간을 가졌다.

AD

유 시장은 "현장의 목소리를 직접 듣고 정책에 반영하는 것이 중요하다"며 "앞으로도 학생들이 체감할 수 있도록 사업을 지속해서 보완해 나가겠다"고 말했다.

유정복 인천시장이 26일 연수구 연세대학교 국제캠퍼스에서 '천원의 아침밥' 사업 운영 실태를 점검하고 있다. 인천시 제공 원본보기 아이콘

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>