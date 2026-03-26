'피지컬 AI' 주제 워크샵 진행

GS건설 및 자회사 임원 110여명 참여

허윤홍 GS건설 대표가 이달 25~26일 열린 '2026년 임원 워크샵'에서 피지컬AI 도입에 대해 언급하고 있다. GS건설 제공 AD 원본보기 아이콘

"앞으로는 현장을 직접 바꾸는 인공지능(AI), 즉 피지컬 AI가 중심이 될 것입니다"

허윤홍 GS건설 대표가 피지컬 AI를 강조하며 드라이브를 걸고 있다. 임원 워크샵에서 화두를 던지며 건설현장에 피지컬 AI 도입 의지를 밝힌 것이다.

GS건설은 피지컬 AI를 주제로 이달 25~26일 용인 엘리시안 러닝센터에서 임원 워크샵을 진행했다고 26일 밝혔다. 허 대표를 비롯해 GS건설 및 자회사 전체 임원 110여명이 참여했다.

허대표는 모두 발언에서 "이번 워크샵의 결과는 아이디어가 아니라 현장에서 실제로 바뀌는 실행"이라며 "처음부터 완벽한 답을 만드는 것이 아니라 빠르게 시도하고, 다시 개선하는 과정을 통해 현장에서 검증하고, 다음 단계로 이어가는 방식으로 바뀌어야 한다"고 했다.

이번 행사에선 'AI시대, 리더의 역할', '피지컬 AI 트렌드 및 로봇기술의 산업현장 적용 구조'에 대한 전문가들의 강연도 이어졌다. 건설 분야에서 AI가 작동하는 데이터 구조화 전략 등에 대한 GS건설 내 관련 부서의 공유회도 진행됐다.

각 임원들이 소속된 조직이 수행하는 역할에 따라 총 4개의 그룹으로 나눠 토론이 진행됐다. 피지컬 AI 도입을 검토하는 그룹에서는 먼저 로봇이 도입돼야 할 작업에 대해 진단하고, 필요한 기술과 도입 시 기대 효과에 대한 논의를 진행했다.

현장에서 실제 사용하는 그룹에서는 피지컬 AI 기술에 대한 현장 도입 시나리오를 검토했다. 이어 사업부서 및 전사 차원에서 지원하는 그룹은 설계, 수주 등의 단계에서 차별화된 전략을 수립하고, 로봇이 도입됐을 때 바뀌는 조직운영을 위한 지속가능한 운영 체계에 대한 토론을 진행했다

허 대표는 "이번 워크샵을 통해 나온 논의가 현장에서 실제로 작동하고, 구성원들에게 공유되어 실질적인 변화로 이어질 것으로 기대한다"며 "피지컬 AI를 중심으로 현장의 혁신을 통해 회사의 경쟁력을 확보할 것"이이라고 밝혔다.

GS건설은 AI를 활용해 '일하는 방식의 변화'를 주문하며 경쟁력을 강화하고 있다.

현장 외국인 근로자들과 원활한 소통을 위한 AI 번역 프로그램 '자이 보이스', 현장 엔지니어들을 위해 5000페이지가 넘는 표준 시방서를 AI를 통해 최신 기준을 알려주는 '자이북'을 도입했다. 또 업계 최초 AI 기반 설계도면 검토 시스템을 개발해 특허 출원을 하고 현장에서 활용하고 있다. 시너지를 발휘할 수 있는 로보틱스 관련 스타트업에 대한 투자도 진행 중이다.

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GS건설 측은 "올해 피지컬 AI를 단순한 기술 도입이 아닌, 회사의 미래 경쟁력을 좌우할 핵심 축으로 보고 있다"라며 "수주, 설계, 시공, 운영에 이르는 전 밸류체인에 걸쳐 데이터 기반 의사결정과 로봇 활용을 내재화해 'AI로 설계하고 로봇으로 시공하는' 새로운 건설 패러다임을 구축해 나갈 계획"이라고 전했다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr



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