카카오게임즈, 주총서 한상우 체제 유지…"사명 변경 논의 없어"
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라인야후 측으로 경영권이 넘어간 카카오게임즈가 한상우 대표 체제를 유지한다. 사명 변경 및 서비스 플랫폼 변화 등에 관한 논의 역시 진행하지 않는 등 체제 안정에 초점을 맞춘 것으로 풀이된다.
카카오게임즈는 26일 경기 용인시 카카오 AI캠퍼스에서 518명의 주주와 함께 제13기 정기 주주총회를 진행했다. 한 대표는 "지난해 카카오게임즈 주요 타이틀의 안정적 트래픽을 기반으로 서비스 운영의 안정성을 유지했다"며 "사업 포트폴리오 재정비와 운영 효율화를 통해 중장기 성장 기반을 마련하는 데 주력했다"고 말했다.
한 대표의 사내이사 재선임안이 가결되면서 카카오게임즈는 현 체제를 유지하게 됐다. 이외 노정연·오명전·정선열 사외이사도 재선임됐다. 전날 라인야후가 출자한 투자목적법인 'LAAA 인베스트먼트'가 지분 일부를 인수하면서 최대주주가 변경됐지만 체제를 안정시키는 데 초점을 모은 것으로 풀이된다. 한 대표는 기자들과 만나 "일정에 맞춰 신작을 성공적으로 출시하는 데 전사적인 역량을 집중하고 있다"며 "전날 타운 홀 미팅에서 직원들에게 고용 승계 명문화 등을 강조하면서 기존 체제를 안정적으로 유지하겠다는 방향을 공유했다"고 말했다.
또한 사명 변경과 서비스 플랫폼 변화에 대해 "현재 논의된 바 없다"며 "현재 안정적인 기조와 카카오게임즈가 가진 영업권을 유지하는 게 중요하다고 라인야후 측과 카카오게임즈 측 모두 합의했다. 적어도 올해 주요 신작을 출시할 때까지는 기존 체제를 크게 흔들지 않는 방향으로 갈 것"이라고 말했다. 다만 경영진 변경 등에 대해서는 "이제 협의를 시작한 단계라 말씀드리기 어렵다"며 가능성을 열어놓았다.
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카카오게임즈는 2024년 4분기부터 5개 분기 연속 영업적자 상태다. 카카오게임즈는 전날 LAAA 인베스트먼트가 지분 일부를 인수하면서 2400억원 규모 제3자배정 유상증자 및 600억원 규모의 전환사채(CB) 발행에 참여한다고 밝혔다. 카카오게임즈는 이번 유상증자 및 전환사채 발행 배경으로 "재무안정성 제고 및 성장 투자를 위한 재원 마련"이라고 밝혔다.
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