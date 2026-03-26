"상담 범위 넓혀 사용자 경험 개선"

세무 플랫폼 삼쩜삼 운영사 자비스앤빌런즈는 음성 통화 기반의 개인 맞춤형 인공지능(AI) 컨택센터(AICC) '점삼이'를 공개했다고 26일 밝혔다.

점삼이는 기존 채팅 중심 상담을 넘어 고객이 직접 음성으로 묻고 바로 답을 들을 수 있는 보이스 기반 AI 상담 서비스로, 채팅 상담 운영 시간과 별개로 24시간 운영돼 고객 편의성을 확대했다.

세무 플랫폼 삼쩜삼 운영사 자비스앤빌런즈는 음성 통화 기반의 개인 맞춤형 인공지능(AI) 컨택센터(AICC) '점삼이'를 공개했다고 26일 밝혔다. 자비스앤빌런즈 AD 원본보기 아이콘

세금 관련 문의를 비롯해 ▲환급 대상 여부 ▲환급액 및 환급 일정 ▲부양가족 단순 문의 등 고객들이 가장 궁금해하거나 자주 묻는 핵심 항목 중심으로 개인 맞춤형 상담을 제공한다. 오는 5월 종합소득세 정기신고 기간에 맞춰 상담 영역을 25개까지 확장하고 서비스를 고도화해 정식 오픈할 예정이다. 현재 시범 서비스를 운영하고 있다.

AI 상담을 보완하기 위한 연계 시스템도 마련했다. AI 컨택센터에서 처리가 어려운 고객 문의의 경우, 통화 종료 후 고객에게 알림톡을 발송해 전문 상담원과의 채팅 상담을 돕는다.

점삼이는 삼쩜삼이 독자 개발하고 챗지피티 포 카카오와 연동한 AI 질의응답 서비스인 삼쩜삼Q와 함께 삼쩜삼의 'AI 서비스 라인업'을 확장해 나갈 계획이다.

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자비스앤빌런즈 관계자는 "종합소득세 정기신고 기간을 앞두고 고객들이 더 원활하게 삼쩜삼을 이용할 수 있도록 AI 상담 서비스를 개발했다"며 "상담 범위를 확대해 사용자 경험을 더욱 개선해 나가겠다"라고 했다.

최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



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