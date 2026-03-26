예보, 서울보증보험 지분 4.3% 매각

예금보험공사가 서울보증보험 지분 4.3%를 시간 외 대량매매(블록세일) 방식으로 매각하며 공적자금 1610억원을 추가로 회수했다. 이에 따라 서울보증보험에 투입된 공적자금의 누적 회수율은 50.3%에서 51.9%로 1.6%포인트 상승했다.

예금보험공사는 26일 주식시장 개장 전 시간 외 대량매매 방식으로 서울보증보험 지분 4.3%, 300만주를 매각했다고 밝혔다. 예보는 이번 매각을 통해 1610억원의 공적자금을 회수했다. 이에 따라 서울보증보험에 지원된 원금 10조2500억원 가운데 회수금액은 총 5조3193억원으로 늘었다.

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이번 매매에는 장기보유 목적의 롱온리(Long-only) 펀드가 적극 참여했다. 예보는 대주주로서 서울보증보험이 투자자들에게 약속한 주주환원정책과 경영효율화 등을 충실히 이행해 기업가치를 높일 수 있도록 적극 지원하고 있다고 설명했다. 잔여 지분 매각 시기와 방식은 향후 시장 상황을 고려해 결정할 방침이다. 예보는 주가에 미치는 영향을 최소화하는 방향으로 공적자금관리위원회 논의 등을 거쳐 추후 검토할 계획이라고 밝혔다.

이은주 기자 golden@asiae.co.kr



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