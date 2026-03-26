[특징주]이노스페이스, 825억원 규모 유증 결정에 15%대 약세

이노스페이스 이노스페이스 close 증권정보 462350 KOSDAQ 현재가 14,730 전일대비 3,070 등락률 -17.25% 거래량 1,270,286 전일가 17,800 2026.03.26 09:25 기준 관련기사 발사 실패 딛고 반등한 이노스페이스…'실패도 자산'이 된 우주산업 2025년 글로벌 로켓발사 324회…"우주로켓 시장 급성장" 이노스페이스 "'한빛-나노'발사실패 원인 분석 중…후속발사 준비" 전 종목 시세 보기 가 825억원 규모의 유상증자 결정 소식에 급락세다.

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26일 오전 9시20분 현재 이노스페이스는 전일 대비 2710원(15.22%) 내린 1만5090원에 거래되고 있다.

전일 이노스페이스는 약 825억원 규모의 유상증자를 결정했다고 공시했다. 조달 자금은 시설자금(66억5000만원), 운영자금(608억1000만원), 채무상환자금(150억원)으로 사용될 예정이다. 주당 액면가 1000원으로 700만주를 주주 배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행한다. 신주 상장 예정일은 6월 25일이다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr



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