허제홍 엘앤에프 대표이사가 25일 대구 본사에서 열린 제26기 정기주주총회에 참석해 발언하고 있다. 엘앤에프 AD 원본보기 아이콘

이차전지 소재 전문기업 엘앤에프는 25일 대구 본사에서 제26기 정기 주주총회를 개최하고 ▲재무제표 승인 ▲자본준비금의 이익잉여금 전입 ▲정관 일부 변경 ▲이사 선임 ▲이사 보수한도 승인 등 총 8개 안건을 원안대로 승인했다고 밝혔다.

엘앤에프는 사업 영역 확장과 자본 운용 유연성 확보, 이사회 독립성 및 운영 효율성 제고를 위해 정관 일부를 개정했다.

구체적으로 ▲지적재산권 관리·라이센스업 추가 등 사업목적 확대 ▲ 리튬인산철(LFP) 증설 등 중장기 설비투자 대응을 위한 발행예정주식 총수 및 사채 발행한도 조정 ▲독립이사 비중 등 이사회 운영 기준 정비 ▲상법 개정 사항 반영 등이 포함됐다. 이날 주주총회에서는 류승헌 엘앤에프 CFO가 사내이사로 신규 선임됐다.

엘앤에프는 올해 니켈·코발트·망간(NCM)과 LFP 투트랙 체계로 본격적인 성장궤도 진입을 추진하겠다고 밝혔다.

NCM 분야에서는 역대 최대 판매량을 기록한 울트라 하이니켈 NCMA95를 바탕으로 46파이 배터리 출하 확대와 북미 시장 공략을 본격화한다. LFP 사업은 ESS를 넘어 전기차 및 AI 데이터센터 등으로 적용 범위를 확대하는 한편 확정된 수요를 기반으로 추가 증설을 통해 중장기 성장 기반을 강화한다.

이외에 전고체 배터리 등 차세대 소재 개발과 로보틱스·우주·방산 등 신규 애플리케이션 확장을 통해 미래 성장 동력을 확보하겠다고 밝혔다.

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허제홍 엘앤에프 대표는 "올해는 캐즘을 넘어 새로운 성장 국면에 진입하는 전환점"이라며 "NCM과 LFP 두 개의 성장 엔진을 바탕으로 2026년 역대 최대 출하량을 달성하고 주주가치 제고를 실현하겠다"고 말했다.

강희종 에너지 스페셜리스트 mindle@asiae.co.kr



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