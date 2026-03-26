서울시교육청, 신청사 이전·개청

역명 병기해 학생·시민 접근성 높여

지하철 4호선 '숙대입구' 역에 '서울시교육청' 역명이 함께 기재된다.

26일 서울시교육청은 4호선 숙대입구역에 '서울시교육청'을 병기하기로 결정한 서울시 결정에 환영의 뜻을 밝혔다.

역명 변경 반영 예상 사진. 서울시교육청 AD 원본보기 아이콘

시교육청은 지난 21일 용산구 신청사로 이전을 마치고, 다음달 1일 개청식을 연다.

이번 역명 병기는 신청사 이전 이후 지하철을 이용해 교육청을 찾는 학생·학부모·시민 방문객들이 보다 쉽게 위치를 인지할 수 있도록 하기 위한 조치다.

시교육청은 향후 신청사 방문 과정에서 발생할 수 있는 혼란과 불편이 크게 줄어들 것으로 기대하고 있다.

신청사는 '서울교육마루'라는 이름 아래 시민에게 열린 공공청사로 조성됐다. 개방형 라운지, 커뮤니티 계단, 북카페 등 시민이 함께 이용할 수 있는 공간을 갖추고 있으며, 서울교육 70년의 역사와 미래 교육 비전을 공유하는 서울교육의 새로운 소통 거점으로 운영될 예정이다.

시교육청은 이번 고시를 바탕으로 서울교통공사와 시설물 정비 시기, 방안에 대해 구체적으로 협의하고 노선도 개선을 추진하는 다른 기관들과 협력해 연내 안내 시설물을 정비할 예정이다.

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정근식 교육감은 "지하철 '숙대입구(서울시교육청)' 역명 병기는 교육청 신청사를 찾는 학생·학부모와 시민들의 혼란을 줄이고 이용 편의를 높이는 매우 의미 있는 결정"이라며 "서울교육의 상징적 공간인 서울교육마루에서 학생·시민과 함께 소통하고 공감하며 서울교육의 새로운 백년을 열어가겠다"고 말했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr



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