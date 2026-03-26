자율주행·로봇·AI 등 첨단 분야 협업

HL그룹은 오픈이노베이션 추진을 위해 4월6일까지 유망 스타트업 공개 모집한다고 26일 밝혔다.

HL그룹은 오픈이노베이션 추진을 위해 4월6일까지 유망 스타트업 공개 모집한다고 26일 밝혔다. HL그룹 AD 원본보기 아이콘

모집 분야는 모빌리티·자율주행, 로보틱스, 인공지능(AI), 스마트건설, 물류다. SDV 선도 기업 HL만도, 자율주행 솔루션 기업 HL클레무브, 로봇 특화 기업 HL로보틱스, 스마트 건설 기업 HL디앤아이한라, 물류 서비스 기업 HL홀딩스 등 핵심 계열사 사업이다.

최종 3개사를 선정해 협업 시너지를 극대화할 예정이다. HL그룹은 2018년부터 스타트업 육성 프로그램을 운영하며, 인큐베이팅 역량을 꾸준히 쌓아왔다.

AD

이번 오픈이노베이션은 서울창업허브에 거점을 두고 서울시·서울경제진흥원(SBA)·한국무역협회(KITA)는 밋업(Meet-up), 데모데이 개최와 사업비 등을 지원한다. HL그룹은 기술 실증(PoC), 전문가 멘토링, 기술성·시장성·전략적 적합성 평가를 거쳐 직접 투자까지 검토 계획이다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>