영화 '왕과 사는 남자' 흥행 열풍

단종의 숨결 깃든 ‘영월 단종문화제’ 주목

‘양양 남대천 벚꽃길’, 4월 초 축제 개최

강원특별자치도와 강원관광재단(대표이사 최성현, 이하 재단)은 2026년 강원 방문의 해 4월 추천 여행지로 영월군과 양양군을 선정하여 대대적인 홍보마케팅을 추진한다고 26일 밝혔다.

강원 방문의 해 4월 추천 여행지 홍보포스터(양양). 강원관광재단 제공 AD 원본보기 아이콘

4월에는 최근 흥행 돌풍을 일으키고 있는 영화 '왕과 사는 남자'의 주 무대이자 단종의 숨결이 깃든 영월의 '단종문화제'와 설레는 봄의 시작을 알리는 양양의 '남대천 벚꽃길'을 집중적으로 홍보할 예정이다.

영월 추천 여행지인 '단종문화제'는 4월 24일부터 26일까지 세계유산 장릉과 영월읍 일원에서 개최된다. 어린 왕 단종의 애달픈 역사와 충신들의 넋을 기리는 국장을 재현하며, 영화 '왕과 사는 남자'의 배경이 된 영월의 서정적인 풍광 속에서 전통문화의 정수를 느낄 수 있다.

양양의 추천 여행지인 '남대천 벚꽃길'에서는 4월 초 분홍빛 장관이 펼쳐질 예정이다. 맑은 남대천 물길을 따라 끝없이 펼쳐진 벚꽃 터널은 가족, 연인과 함께 가벼운 봄 소풍을 즐기기에 최적의 장소로 손꼽힌다. 벚꽃 개화 시기에 맞춰 4월 4일부터 5일까지 남대천 벚꽃축제도 개최될 예정이다.

4월 추천 여행지 선정을 기념하여 영월군은 4월 25일 장릉 입장료 무료 혜택을 제공할 예정이다. 또한 4월 말까지 양양에 위치한 쏠비치 양양을 비롯하여 쏠비치 삼척, 르네블루 바이 쏠비치 등에서 강원 방문의 해 협력 상품인 '블루 코스트 투 나잇츠(Blue Coast 2 Nights)'상품도 이용 가능하다.

강원 방문의 해 4월 추천 여행지 홍보포스터(영월). 강원관광재단 제공 원본보기 아이콘

할인 조건, 대상 등 자세한 내용은 강원 방문의 해 누리집에서 확인 가능하며, 강원관광재단 인스타그램을 통해서도 4월 추천 여행지와 강원 관광의 다채로운 매력을 만나볼 수 있다. 아울러 강원특별자치도 외 거주자라면 강원혜택이지 누리집에서 '강원생활도민증'을 발급받아 도내 300여 개 제휴처에서 상시 할인 혜택을 누릴 수 있다.

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강원관광재단 최성현 대표이사는 "최근 영화 '왕과 사는 남자'의 인기에 힘입어 촬영지인 영월에 대한 국민적 관심이 뜨겁다"며, "스크린 속의 감동을 직접 체험할 수 있는 영월 단종문화제와 봄의 정취가 가득한 양양 남대천 벚꽃길에서 4월의 특별한 추억을 만드시길 바란다"고 전했다.

춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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